Боррель: ЕС хотел бы мирных переговоров по Украине «как можно скорее»

Глава евродипломатии Жозеп Боррель, во вторник, 13 сентября, заявил, что Евросоюз «как можно скорее» хотел бы мирных переговоров по Украине, – сообщает РИА Новости.

Отвечая в Страсбурге на вопросы депутатов Европарламента, Боррель сказал: «Я не знаю, когда должны начаться первые мирные переговоры. Я не могу давать советы по этому вопросу президенту Украины, потому что он сталкивается с этим вторжением. Для нас чем быстрее, тем лучше. С Россией нужно вести переговоры по ряду вопросов, включая безопасность Запорожской АЭС».

«Переговоры о мире не начинаются просто так, они начинаются, когда это позволяют условия», – добавил также глава евродипломатии.

Страсбург, Иван Бабурин

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