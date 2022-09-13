Медведев назвал «гарантии безопасности» Киевского режима прологом к Третьей мировой войне

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во вторник, 13 сентября, заявил, что «гарантии безопасности», предложенные Киевом своим западным партнера являются прологом к третьей мировой войне.

В своем телеграм-канале Медведев написал: «Киевская камарилья родила проект «гарантий безопасности», которые по сути являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никакие «гарантии» украинским нацистам не даст. Это ведь почти то же, что применить к Украине ст. 5 Североатлантического пакта (Вашингтонского договора). Для НАТО – то же …, только вид сбоку. Поэтому – страшно».

Также замглавы российского Совбеза назвал «недоумками» всех, кто «накачивает Украину» оружием, поскольку это приведет к исчезновению видимых границ и предсказуемости.

«Наши заклятые друзья – западные начальники разных калибров, к которым обращено это истерическое воззвание, – должны, наконец, понять одну простую вещь. Она прямо касается гибридной войны НАТО с Россией. Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень. У нее исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдёт по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников. Так было всегда», – написал Дмитрий Медведев.

В завершении своего сообщения российский политик написал: «И тогда уж западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками. Все заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо. Ведь сказано: «От этих трёх язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей» (Откр. 9:18). Но пока недалекие политиканы и их туповатые think tanks, задумчиво покручивая бокал вина в руках, рассуждают о том, как они смогут расправиться с нами, не вступив в прямую войну. Унылые идиоты с классическим образованием».

Москва, Иван Бабурин

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