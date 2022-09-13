Госдеп США призвал Алиева прекратить боевые действия на границе с Арменией

Глава госдепа США Энтони Блинкен во вторник, 13 сентября, призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева прекратить боевые действия на границе с Арменией, – сообщают СМИ.

В заявлении на сайте госдепартамента США говорится: «Госсекретарь подчеркнул необходимость разведения вооруженных сил. Соединенные Штаты будут настаивать на немедленном прекращении боевых действий и мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном».



Также сообщается, что Энтони Блинкен провел разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в котором «выразил глубокую озабоченность в связи с военными действиями вдоль армяно-азербайджанской границы, включая сообщения об обстрелах в Армении».

Вашингтон, Иван Бабурин

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