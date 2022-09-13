Шольц по телефону призвал Путина вывести войска с Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в полуторачасовом разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал российского лидера найти дипломатическое решение по ситуации на Украине, основанное на полном выводе российских войск, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы кабинета министров ФРГ говорится, что в ходе телефонного разговора Шольц призвал Путина «как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины».

«Канцлер Германии подчеркнул Владимиру Путину, что любые дальнейшие шаги России по аннексии не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах, а также заявил про необходимость обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции», – сообщили в пресс-службе германского кабмина

Также во время телефонного разговора Шольц отметил важную роль зерновой сделки и обратился к президенту России с призывом «не дискредитировать соглашение и продолжать его полностью выполнять».

Берлин, Иван Бабурин

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