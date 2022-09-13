Путин в телефонном разговоре с Шольцем заявил, что Киев нарушает гуманитарное право

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Киев вопиющим образом нарушает международное гуманитарное право, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении Кремля говорится: «Владимир Путин, в частности, заострил внимание федерального канцлера на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре».
Что касается вопросов обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), президент России подробно рассказал о «предпринимаемых в координации с МАГАТЭ мерах по обеспечению физической защиты ЗАЭС, которая подвергается постоянным ракетным ударам со стороны Украины, что создает реальные риски масштабной катастрофы».
Кроме того, Владимир Путин заявил канцлеру ФРГ, что перебои в работе «Северного потока» вызваны санкциями против России, мешающими проводить его техническое обслуживание, а также, то, что «после перекрытия поставок Киевом и Варшавой и отказа от «Северного потока-2» попытки переложить вину на Россию – циничны».
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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