Путин в телефонном разговоре с Шольцем заявил, что Киев нарушает гуманитарное право

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Киев вопиющим образом нарушает международное гуманитарное право, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении Кремля говорится: «Владимир Путин, в частности, заострил внимание федерального канцлера на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре».

Что касается вопросов обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), президент России подробно рассказал о «предпринимаемых в координации с МАГАТЭ мерах по обеспечению физической защиты ЗАЭС, которая подвергается постоянным ракетным ударам со стороны Украины, что создает реальные риски масштабной катастрофы».

Кроме того, Владимир Путин заявил канцлеру ФРГ, что перебои в работе «Северного потока» вызваны санкциями против России, мешающими проводить его техническое обслуживание, а также, то, что «после перекрытия поставок Киевом и Варшавой и отказа от «Северного потока-2» попытки переложить вину на Россию – циничны».

Москва, Иван Бабурин

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