Папа Римский в Казахстане: Религиозная свобода – лучшая среда для формирования гражданского общества

Папа Римский Франциск на встрече с казахстанской общественностью в Центральном концертном зале Нур-Султана «Казахстан» во вторник, 13 сентября, заявил, что религиозная свобода вероисповедания формирует гражданское общество, – сообщают СМИ.

Выступая перед присутствующими Папа Франциск сказал: «Согласно Конституции, Казахстан – светское государство. Но это духовно здоровая светскость. Здесь признают роль религии и противостоят экстремизму, который ее извращает. Религиозная свобода – лучшая среда для формирования гражданского общества».

Напомним, 13 сентября понтифик прибыл в Нур-Султан с трехдневным апостольским визитом для участия в Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

В столице Казахстана 14-15 сентября пройдет межрелигиозный форум, в котором будет участвовать более 100 делегаций из 50 стран. Мероприятие будет посвящено роли религиозных лидеров в духовном и социальном развитии человечества после пандемии коронавируса.

Сообщается, что в форуме примут участие главный патриарх Иерусалимской православной церкви Феофил III, ашкеназский раввин Израиля Давид Лау и главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф. По итогам Съезда лидеров мировых и традиционных религий будет принята декларация, в которой будет обозначена позиция по актуальным вопросам развития.

Нур-Султан, Иван Бабурин

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