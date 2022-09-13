NYT: Контрнаступление ВСУ в Харьковской области готовилось в США

Стратегию «контрнаступления» ВСУ в Харьковской области в течение нескольких месяцев разрабатывали помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли вместе с украинскими должностными лицами, – сообщает газета The New York Times.

NYT со ссылкой на источники в руководстве США пишет, что изначально разработкой плана контрнаступления под Харьковом занимались украинские военные по указанию президента Владимира Зеленского. Они предложили провести «широкое наступление» на юге, чтобы захватить Херсон и отрезать Мариуполь. Однако часть украинских военных и американские чиновники сочли, что при реализации такого замысла потери Украины будут слишком велики. Тогда украинское командование решило начать делиться подробностями своих планов с американскими и британскими сотрудниками разведки и стало спрашивать у них совета.

«По словам представителя американской администрации, Салливан несколько раз обсуждал «планирование контрнаступления» с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. В свою очередь глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли проводил беседы с американскими военными высокого ранга. Стороны делились разведданными и обсуждали вопросы военной помощи», – пишет американское издание.

В свою очередь, замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Кол в интервью NYT сказал: «Мы проводили моделирование и некоторые теоретические тренинги. В результате этих упражнений выяснилось, что некоторые способы проведения контрнаступления с большей вероятностью были бы успешны, чем другие. Мы дали этот совет, а затем украинцы обдумали его и приняли свое решение».

Вашингтон, Иван Бабурин

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