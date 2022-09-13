В Грузии могут провести референдум с вопросом: Хотите ли вы войны с Россией?

Председатель партии «Грузинская мечта» Георгий Кобахидзе на брифинге во вторник, 13 сентября, заявил, что руководство страны может организовать всенародный референдум и задать на нем вопрос: хотят ли грузины войны с Россией. Так грузинский политик отреагировал на заявление представителя президента Украины в парламенте Грузии Федора Вениславского, который накануне посоветовал «предпринять конкретные шаги по освобождению Абхазии и Южной Осетии», – сообщают грузинские СМИ.

В ходе брифинга Кобахидзе сказал: «Пусть народ скажет, хочет ли он открытия второго фронта в Грузии против России, а власть будет действовать так, как скажет народ. Грузинский народ внесет ясность, согласен он с высказываниями украинских политиков о необходимости вовлечения Грузии в войну или с позицией властей своей страны».

Председатель «Грузинской мечты» также сказал, что ранее секретарь СНБО Алексей Данилов, а также советники Офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович также публично обращались к Тбилиси с предложением «открыть второй фронт» против Москвы.

«Все они прямо говорили, что открытие второго фронта в Грузии очень желательно», -заявил на брифинге Георгий Кобахидзе.

Тбилиси, Иван Бабурин

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