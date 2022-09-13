Вашингтон планирует ввести санкции против Китая

Возможность ввода санкций против Китая в связи с обострением ситуации вокруг Тайваня обсуждается в руководстве США, – сообщает вторник, 13 сентября, агентство Reuters.

Агентство пишет, что по данным источников, Тайвань в настоящее время работает над тем, чтобы решение о санкциях против КНР принял и Евросоюз. Рассмотрение вопроса США и ЕС находится на ранней стадии. В обоих случаях речь идет об ограничении торговли с Китаем и инвестиций в его экономику.

«Ограничительные меры могут затронуть сферу технологий, например компьютерные чипы и телекоммуникационное оборудование», – сообщает Reuters.

Напомним, что напряженность между КНР и Тайванем серьезно обострилась после того, как в начале августа на остров посетила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Вашингтон, Иван Бабурин

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