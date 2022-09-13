Генсека ОДКБ предложено направить в зону армяно-азербайджанского конфликта

Совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на внеочередном заседании во вторник, 13 сентября, в ходе обсуждения обстановки на армяно-азербайджанской границе предложил направить на границу генсека организации Станислава Зася, – сообщает агентство БелТА.



В сообщении белорусского агентства говорится: «Предложены шаги, которые видится возможным предпринять в оперативном порядке. В их числе выезд генерального секретаря ОДКБ в зону конфликта для подготовки подробного доклада главам государств и создание рабочей группы из числа сотрудников секретариата и объединенного штаба ОДКБ для анализа ситуации и выработки предложений».

В свою очередь, пресс-служба ОДКБ сообщила: «Экстренное заседание ОДКБ состоялось ранее 13 сентября по инициативе армянской стороны (в организацию входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан). Члены совета выразили крайнюю озабоченность складывающейся ситуацией и рассмотрели предложения относительно возможного задействования механизмов ОДКБ для урегулирования» ситуации, сообщили.

Накануне, в ночь с 12 на 13 сентября обострился приграничный конфликт Армении и Азербайджана.



Минск, Иван Бабурин

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