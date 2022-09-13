Армения пожаловалась на Азербайджан в ЕСПЧ

Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян во вторник, 13 сентября, заявил, что его страна обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием применить меры в отношении Азербайджана, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в одной из соцсетей Киракосян написал: «13 сентября Армения обратилась в Европейский суд с требованием применения промежуточных мер в отношении Азербайджана. Поданные заявления касаются обстрелов гражданских населенных пунктов в Армении, защиты основных прав гражданского населения и военнопленных».

Ереван, Иван Бабурин

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