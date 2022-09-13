Власти ФРГ не дают разрешения на отправку бронетехники на Украину

Один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе концерн Rheinmetall не может получить лицензии на отправку отремонтированных 16 БПМ Marder для Украины, – пишет Тagesschau.
Немецкое издание отмечает, что правительство Германии отказывается разрешить поставку на Украину бронетранспортеров западного образца или основных боевых танков, ссылаясь на отсутствие подобных соглашений с другими странами-партнерами, оказывающими военную поддержку Украине.
Как отмечают эксперты, боевая машина пехоты (БМП) Marder разработки и производства концерна Rheinmetall находится на вооружении армии ФРГ с начала 1970-х годов. Ее базовая версия поступила на вооружение Бундесвера в 1971 году, после чего неоднократно модернизировалась и обновлялась.
Берлин, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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