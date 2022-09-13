Кадыров начал составлять списки из желающих принять участие в СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник, 13 сентября, заявил, что поручил составить списки военнослужащих, желающих принять участие в спецоперации на Украине.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Мне приятно, что в республике большое количество военнослужащих мечтает присоединиться к нашим бойцам на передовой. Поручил командирам составить списки желающих. При первой же необходимости им такая возможность будет предоставлена. Несомненно, каждое слово поддержки ежедневно мотивирует их на новые подвиги. Мы гордимся каждым защитником Отечества».

Грозный, Иван Бабурин

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