Власти Азербайджана заблокировали TikTok

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в среду, 14 сентября, заявила, что на фоне вооруженного конфликта на границе с Арменией социальная сеть TikTok будет временно заблокирована в республике, – сообщают местные СМИ.



В сообщении азербайджанской СГБ говорится: «В настоящее время ресурс социальной сети «ТикТок» публикует такую информацию о проводимых боевых действиях, которая бросает тень на успехи нашей армии, содержит военную тайну и направлена на создание в обществе ложного мнения. В связи с вышеизложенным было принято решение о временном ограничении деятельности социальной сети «TikTok» на территории Азербайджана, о чем было подано ходатайство в соответствующие органы».



Баку, Иван Бабурин

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