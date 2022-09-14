Миронов заявил о намерении пригласить Шойгу в Госдуму для беседы

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в среду, 14 сентября заявил, что фракция намерена предложить Совету Госдумы позвать на заседание главу министра обороны России Сергея Шойгу, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Миронов написал: «По итогам последнего заседания фракции приняли решение предложить Совету Госдумы пригласить на заседание палаты министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы пообщаться с министром в закрытом режиме».

Москва, Иван Бабурин

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