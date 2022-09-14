Украинская делегация на Генассамблее ООН покажет видеоролик с выступлением Зеленского

Делегация Украины во время общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН 21 сентября планирует продемонстрировать видеоролик с обращением Владимира Зеленского вместо его личного выступления. Об этом говорится в проекте документа, который комитет ГА ООН по общим вопросам рассмотрит на закрытом заседании, – сообщает ТАСС.

В проекте решения говорится: «Не создавая прецедента, в связи с независящими от выступающего обстоятельствами, предоставить возможность вместо выступления представить заранее сделанную запись».

Следует отметить, ранее сообщалось, что в этом году формат Генеральной Ассамблеи ООН предусматривает выступления только лично присутствующих в Нью-Йорке представителей стран.

Ранее, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя возражал во время выступлений Зеленского по видеосвязи в Совете Безопасности (СБ) ООН, что также противоречит установленным процедурам. Российский дипломат указывал на то, что на СБ ООН и Генеральной Ассамблее возможны заявления только непосредственно присутствующих представителей стран.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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