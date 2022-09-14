Баку предложил Еревану гуманитарное прекращение огня

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на переговорах со спецпредставителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, в среду, 14 сентября, заявил, что Баку предложил Армении в одностороннем порядке гуманитарное прекращение огня, – сообщает пресс-служба азербайджанского МИДа.

В сообщении МИД Азербайджана говорится: «Министр предоставил обширную информацию о напряженности, сложившейся в регионе в результате провокаций Армении. Было отмечено, что Азербайджан в одностороннем порядке предложил армянской стороне гуманитарное прекращение огня, а эскалация напряженности и нестабильность – не в интересах нашей страны. Спецпредставитель Михаил Швыдкой выразил надежду на прекращение столкновений».

В свою очередь, в российском МИДе ранее сегодня сообщили, что при посредничестве Москвы Баку и Ереван смогли договориться о режиме прекращения огня с 09:00 мск.

Внешнеполитическое ведомство России также призвало стороны воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта и придерживаться режима прекращения огня «в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года».

Баку, Иван Бабурин

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