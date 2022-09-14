Гутерриш рассказал о телефонном разговоре с Путиным

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду, 14 сентября, рассказал, что в ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора с президентом России Владимиром обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС, организацию миссии по установке фактов обстрела украинскими силовиками СИЗО в Еленовке (ДНР), а также экспорт российских удобрений, – сообщают СМИ.

В ходе пресс-конференции по случаю начала работы 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Гутерриш сказал: «В последний раз я разговаривал с президентом Путиным этим утром, поэтому пришел поздно на конференцию. Мы говорили о продовольственной сделке, о ее продлении. Как вы знаете, ведутся разговоры об экспорте российских аммониевых удобрений по Черному морю. Мы обсуждали работу миссии в Еленовке, необходимость обеспечения ее беспрепятственной работы. С российской стороны препятствий не будет».

Кроме того, генсек ООН сообщил, что в ходе Генассамблеи ООН планирует продолжить обсуждение с Россией вопроса о продлении «продуктовой сделки».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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