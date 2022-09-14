Цель политики США – разъединение экономик России и стран Центральной Азии

Заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур на слушаниях в комитете по иностранных делам Палаты представителей Конгресса США в среду, 14 сентября, заявила, что цель политики США в Центральной Азии должна заключаться в разъединении экономик стран региона с российской, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Каур сказала: «Все эти приоритеты мы считаем критически важными для того, чтобы, в конечном счете, разъединить экономики стран Центральной Азии с российской экономикой, и это должно быть нашей целью. Мы в настоящий момент предпринимаем действия, направленные на укрепление взаимосвязанности экономик стран региона, а также на стимулирование экономического роста и совместных действий в области борьбы с изменением климата».

Следует отметить, что Агентство США по международному развитию (USAID) входит в структуру Госдепартамента Соединенных Штатов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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