Путин напомнил Гутерришу об убийстве киевским режимом Дарьи Дугиной

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем напомнил ему о подлом убийстве украинскими неонацистами российской журналистки Дарьи Дугиной, – сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении Кремля говорится: «Затрагивалась также тема преступной деятельности украинских неонацистских формирований, которые прибегают к методам террора в отношении противников и критиков киевского режима. В этой связи Владимир Путин напомнил Генеральному секретарю о подлом и жестоком убийстве Дарьи Дугиной. Антониу Гутерреш осудил это преступление, подчеркнув, что ему не может быть оправдания».

Следует отметить, что в ходе разговора Путина и Гутерриша «основное внимание уделено ходу реализации стамбульских пакетных договорённостей по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российского продовольствия и удобрений. С обеих сторон акцентирована важность обеспечения в приоритетном порядке потребностей нуждающихся в продуктах питания государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки».

Кроме того, российский президент и генсек ООН обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и вопрос о ракетном ударе по СИЗО в Еленовке, в результате которого погибли и были ранены несколько десятков украинских военнопленных.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится: «Владимир Путин дал позитивную оценку конструктивному сотрудничеству с Агентством и рассказал о предпринимаемых Россией мерах по надежному обеспечению безопасности и физической защиты объектов ЗАЭС».

«Рассмотрен вопрос об организации миссии ООН по установлению фактов в связи с ракетным ударом, нанесённым ВСУ 29 июля по следственному изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Антониу Гутерриш заверил, что продолжается активная подготовка поездки на место инцидента ооновских экспертов для проведения независимого и объективного расследования», – сообщили в Кремле.

Москва, Иван Бабурин

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