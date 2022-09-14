Польский парламент принял решение требовать репараций от Германии

Резолюция о получении от Германии компенсаций за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны принята в среду, 14 сентября, нижней палатой польского Сейма (парламента). Голосование транслировалось на официальном сайте парламента, – сообщают СМИ.

За резолюцию, предложенную правящей партией «Право и справедливость» проголосовали 418 депутатов, четыре парламентария были против, 15 воздержались, 22 не приняли участие в голосовании.

«Сейм призывает правительство ФРГ безоговорочно взять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше и ее гражданам в результате развязанной Третьим германским рейхом Второй мировой войны. Немецкая агрессия, оккупация Польши Германией и системный геноцид причинили много вреда, страданий, а также материальных и нематериальных потерь. Зверства немецкой оккупации по отношению к людям принимали различные формы: порабощение, принудительный труд, кражи детей, нанесение увечий, изнасилования и убийства детей, мужчин и женщин – граждан Польши. Следы геноцида и военных преступлений уничтожались», – говорится в резолюции польского Сейма.

В документе отдельно подчеркивается, что Польша никогда не получала компенсаций от Германии, при этом, «польское государство никогда не отказывалось от своих требований к германскому государству».

«Заявление о том, что эти требования были законно отозваны или просрочены, не имеет никаких оснований – ни моральных, ни юридических», – заявили польские законотворцы.

Следует отметить, что депутаты Сейма решили также включить в резолюцию тему «агрессии СССР во время Второй мировой войны».

«Польша никогда не получила соответствующей финансовой компенсации и возмещения материальных и нематериальных потерь, понесенных польским государством во время Второй мировой войны в результате агрессии СССР», – говорится в резолюции принятой большинство польских депутатов.

«Эти потери нуждаются в подсчетах и оценке экспертов. В будущем такой отчет будет подготовлен», – заявил депутат от правящей партии Польши «Право и справедливость» Аркадиуша Муларчика.

Варшава, Иван Бабурин

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