Антонов: Энергетические проблемы Европы можно решить одним нажатием кнопки

Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов в среду, 14 сентября, заявил, что энергетические проблемы Европы можно решить просто – нажать кнопку и запустить «Северный поток – 2», – сообщает РИА Новости.

В интервью агентство российский дипломат сказал: «Решить энергетические проблемы Европы крайне несложно. Нужно просто нажать кнопку и запустить «Северный поток – 2». Обвинения в адрес России в том, что она якобы является изначальной причиной кризиса в экономике стран Запада, ложно. Такие заявления – высшее лицемерие».

«Будь то энергетика, с уже заоблачными ценами для потребителей на электричество, газ, бензин или же продовольственная сфера. Не лучше ли было отдать хотя бы часть вылетевших в трубу средств и ресурсов беднейшим государствам Латинской Америки, Африки или Азии?» – отметил Анатолий Антонов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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