Россия выступает против демонстрации заранее записанного видеообращения Зеленского на сессии Генассамблеи ООН

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в среду, 14, сентября, заявил, что Россия не поддержит инициативу Киева продемонстрировать видеозапись обращения Владимира Зеленского к Генассамблее ООН на неделе высокого уровня, – сообщает РИА Новости.

В ходе общения с журналистами Небензя сказал: «Это очередное нарушение правил. Он прекрасно путешествует в стране, посещал регионы, а сюда он не может приехать. Не можешь приехать, значит, пошли своего представителя, который выступит на Генассамблее. Это очередное нарушение. Конечно, мы не поддерживаем это решение».

Напомним, что общие прения недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдут 20-26 сентября. Ранее сообщалось, что Украина может попросить, показать заранее записанное видеообращение Зеленского, при том, что в этом году в прениях предполагается только очное участие представителей стран.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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