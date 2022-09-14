Шольц: Германское вооружение сыграло решающую роль в контрнаступлении на Востоке Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в канцелярии в Берлине в среду, 14 сентября, заявил, что германское оружие сыграло «решающую» роль в недавнем успешном контрнаступлении Украины, – сообщает издание Politico.

Выступая перед журналистами, Шольц сказал: «Можно сказать, что это то самое оружие, которое Германия предоставила Украине, имело решающее значение для развития наступления на востоке Украины. Однако, мало надежды на то, что неудачи на поле боя убедят президента России Владимира Путина прекратить войну».

При этом канцлер ФРГ сообщил, что Берлин поставил Киеву уже 10 гаубиц Panzerhaubitze 2000, 24 зенитных самоходки Gepard и различное более легкое вооружение .

«В ближайшее время Германия готовится поставить на Украину зенитно-ракетный комплекс IRIS-T – современное оборудование, которое не использует даже Бундесвер», – заявил Шольц, но при этом отметил, что поставки «Леопардов» или «Мардеров» на Украину исключены.

Глава немецкого кабмина также заявил, что «ни одна другая страна не направляет в Украину западные боевые танки. Позиция всего немецкого правительства, всех его членов и партий, по-прежнему состоит в том, что не будет никаких односторонних действий Германии».

При этом, как пишет Politico со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung, член кабинета министров Шольца, глава МИД ФРГ Анналена Бербок в среду, 14 сентября, призвала Германию и союзников не откладывать решение об отправке танков в Украину.

«Что касается современных боевых танков, решения могут приниматься только совместно, в рамках коалиции и на международном уровне. В решающей фазе, в которой сейчас находится Украина, я не думаю, что это решение следует откладывать надолго», – заявила Бербок .

Берлин, Иван Бабурин

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