Сенат США назвал Тайвань «основным союзником НАТО»

Комитет сената США по иностранным делам в среду, 14 сентября, одобрил законопроект, предполагающий присвоение Тайваню статуса «основного союзника вне НАТО», а также выделение $4,5 миллиардов военной помощи, – сообщают СМИ.

Сообщается, что, предположительно, выделенные средства Тайвань получит в течение четырех лет. Кроме того, речь идет о кредитных гарантиях на военные закупки до двух миллиардов долларов. Кроме того, Тайбэю планируют присвоить статус «основного союзника США вне НАТО».

Отмечается, что законопроект «О политике в отношении Тайваня» после утверждения профильным комитетом Сената будет передан на рассмотрение всем составом верхней палаты конгресса.

Напомним, что ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Вашингтон, Иван Бабурин

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