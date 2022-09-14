В Армении оппозиция готовится объявить импичмент Пашиняну

Депутаты парламента Армении от оппозиции поздно вечером в среду, 14 сентября, направились в здание парламента Армении для запуска процесса импичмента премьеру страны Николу Пашиняну, – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в ходе митинга оппозиции один из депутатов от фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян заявил, что они направляются в здание парламента через служебный вход.

В свою очередь, агентство SputnikArmenia сообщает, что оппозиционеры уже находятся у входа в здание парламента Армении. Они планируют обнародовать адреса проживания представителей «Гражданского договора», чтобы привести их силой в случае, если депутаты от власти сейчас не явятся в Национальное Собрание для объявления вотума недоверия Пашиняну.

Со своей стороны, бывший министр обороны страны Сейран Оганян, глава фракции «Армения», выступая на митинге перед зданием парламента, заявил: «Подписи 35 депутатов есть. Но чтобы процесс довести до конца, нужно 18 голосов правящей фракции».

Как сообщалось ранее в среду, 14 сентября, протестующие дали депутатам от правящей фракции «Гражданский договор» час, чтобы явиться в парламент для объявления импичмента Пашиняну.

Ереван, Иван Бабурин

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