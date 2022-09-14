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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 15 сентября 2022, 01:32 мск

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Белый дом готов обеспечивать новые поставки оружия Киеву для продолжения наступления на Донбасс

Джон Кирби, скриншот видео defense.gov

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в среду, 14 сентября, заявил, что Соединенные Штаты должны обеспечить поставки необходимой военной помощи Украине для продолжения наступления, – сообщает телеканала CNN.

В интервью телеканалу Кирби сказал: «Украинцы ведут наступление в Донбассе и в Херсонской области, и нам необходимо обеспечить поставки им военных мощностей, необходимых для продолжения наступления».

Как отмечает РИА Новости, ранее среду, 14 сентября, посол России в США Анатолий Антонов заявил в интервью РИА Новости, что «западные кураторы Киева не согласятся на мирное урегулирование украинского конфликта и продолжат подталкивать его к новым самоубийственным авантюрам».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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