Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в среду, 14 сентября, заявил, что Соединенные Штаты должны обеспечить поставки необходимой военной помощи Украине для продолжения наступления, – сообщает телеканала CNN.

В интервью телеканалу Кирби сказал: «Украинцы ведут наступление в Донбассе и в Херсонской области, и нам необходимо обеспечить поставки им военных мощностей, необходимых для продолжения наступления».

Как отмечает РИА Новости, ранее среду, 14 сентября, посол России в США Анатолий Антонов заявил в интервью РИА Новости, что «западные кураторы Киева не согласятся на мирное урегулирование украинского конфликта и продолжат подталкивать его к новым самоубийственным авантюрам».

Вашингтон, Иван Бабурин

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