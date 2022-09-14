Белый дом готов обеспечивать новые поставки оружия Киеву для продолжения наступления на Донбасс

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в среду, 14 сентября, заявил, что Соединенные Штаты должны обеспечить поставки необходимой военной помощи Украине для продолжения наступления, – сообщает телеканала CNN.
В интервью телеканалу Кирби сказал: «Украинцы ведут наступление в Донбассе и в Херсонской области, и нам необходимо обеспечить поставки им военных мощностей, необходимых для продолжения наступления».
Как отмечает РИА Новости, ранее среду, 14 сентября, посол России в США Анатолий Антонов заявил в интервью РИА Новости, что «западные кураторы Киева не согласятся на мирное урегулирование украинского конфликта и продолжат подталкивать его к новым самоубийственным авантюрам».
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube