Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС

Иран подписал меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Узбекистана, отметив, что документ открывает стране путь к членству в организации.

Подписи под соглашением поставили глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генсек ШОС Чжан Мин, отметил представитель МИД Узбекистана. Таким образом, Иран будет участвовать в следующем саммите ШОС в Индии в 2023 году в качестве полноправного члена.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Самарканде с 15 по 16 сентября. На нем присутствует президент Ирана Эрбахим Раиси. После подписания меморандума Раиси заявил о готовности Ирана сотрудничать со странами-членами и также с ШОС в различных сферах. Он указал на потенциал Ирана в политической, технологической, экономической и транзитной областях, передает «Прайм».

В настоящий момент в Шанхайскую организацию сотрудничества входят Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Ранее сообщалось, что в организацию также намерена вступить Белоруссия.

Добавим, накануне Египет и Катар подписали меморандумы о получении статуса партнеров по диалогу с ШОС.

Самарканд, Наталья Петрова

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