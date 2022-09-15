Си Цзиньпин оценил позицию России по Тайваньскому вопросу

Председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС в Самарканде во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг, 15 сентября, высоко оценил позицию России по тайваньскому вопросу, – сообщает Центральное телевидение Китая.

В сообщении ЦТК говорится: «Си Цзиньпин высоко оценил приверженность России принципу одного Китая. Тайвань является частью Китая, который решительно выступает против сепаратистских сил и внешнего вмешательства».

Со своей стороны Владимир Путин в ходе встречи с Си Цзиньпином сказал: «Россия осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе, заявил президент РФ Владимир Путин в Самарканде на полях саммита ШОС. Со своей стороны твердо, на деле придерживаемся принципа одного Китая, осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе».

Напомним, что Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября.

Следует отметить, что КНР считает Тайвань своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита в начале августа спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Самарканд, Иван Бабурин

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