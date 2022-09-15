ФРГ передает Киеву РСЗО, а США не хотят поставлять тактические ракеты

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в четверг, 15 сентября, заявила, что Германия готовит поставки на Украину еще две реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS (аналог американских Хаймарсов) и 50 бронемашин Dingo, – сообщает Deutsche Welle.

DW также сообщает, что кроме установок РСЗО и БТРов, Германия готовится передать Киеву 200 ракет для РСЗО. Отмечается, что поставки боевых машин пехоты и боевых танков, на которых настаивала Украина, Ламбрехт не анонсировала.

Напомним, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт ранее отказала Украине в поставке боевых танков.

В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на источники сегодня сообщил, что Соединенные Штаты пока не планируют передавать Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS.

По сведениям CNN , Белый дом не хочет поставлять Киеву ракеты, так как радиус их действия составляет порядка 300 км, что может позволить Украине наносить удары по территории России.

Берлин, Иван Бабурин

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