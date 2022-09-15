российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:30 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

ЕС: Из Европы домой вернулось порядка пяти миллионов украинских беженцев

Фото: twitter.com/vonderleyen

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Киеве на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 15 сентября, заявила, что на Украину из Евросоюза уже вернулись до пяти миллионов беженцев, – сообщают СМИ.

В ходе пресс-конференции фон дер Ляйен сказала: «Уже почти пять миллионов беженцев вернулись на Украину. Могу сказать, беженцы жаждут вернуться домой, чтобы начать строить процветающую и демократическую Украину».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика,