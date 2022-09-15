Постпредство РФ в Вене: антироссийскую резолюцию МАГАТЭ не поддержала большая часть человечества

Постпредство России при международных организациях в Вене в четверг, 15 сентября, заявило, что большая часть человечества отказала в поддержке антироссийской резолюции МАГАТЭ по Украине, в которой не упоминаются систематические обстрелы ВСУ Запорожской АЭС, – сообщают СМИ.

Совет управляющих МАГАТЭ ранее принял резолюцию с требованием к России «немедленно прекратить боевые действия на ЗАЭС». Против этого документа проголосовали Россия и Китай, а такие страны, как Бурунди, Вьетнам, Египет, Индия, Пакистан, Сенегал и ЮАР – воздержались.

В российском постпредстве заявили: «Таким образом, большая часть человечества отказала этому проекту в поддержке».

В сообщении в Telegram-канале постпредства России при международных организациях в Вене говорится: «Западные страны голосованием протащили в совете управляющих МАГАТЭ антироссийскую резолюцию по украинскому вопросу. Ахиллесова пята этой резолюции – в ней ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС, которые являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности и ФЯБ (Физической Ядерной Безопасности) в мире. Причина проста – обстрелы осуществляет Украина, которую страны Запада всячески поддерживают и выгораживают».

Вена, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»