Вашингтон ввел санкции против помощника Путина и Рамзана Кадырова

Минфин США ввел санкции против помощника президента России Максима Орешкина, главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи, а также против ряда российских политиков и бизнесменов. Всех их внесли в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals), который предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы), – сообщают СМИ.

Американский минфин ужесточил санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, его семьи и связанных с ним лиц: дочерей Айшат (министр культуры Чечни), Хадижат (Карина, начальник грозненского департамента дошкольного образования) и Табарик Кадыровых. Под санкции попала и супруга главы Чечни – Меджи Кадырова.

Рестрикциям со стороны США подверглись участницы чеченских конкурсов красоты Фатимы Хазуевой и певицы Аминат Ахмадовой, которых американский минфин считает членами ближайшего окружения Кадырова. Двоюродный брат Рамзана Кадырова, первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Турпал-Али Ибрагимов также внесен в санкционный список.



Также Соединенные Штаты ввели ограничения против управляющего директора компании-оператора «Северного потока» (Nord Stream AG) Маттиаса Варнига и Владимира Комлева, гендиректора Национальной cистемы платежных карт (НСПК).



Под санкциями оказались член главного совета военно-гражданской администрации частично взятой российскими войсками под контроль в ходе спецоперации Запорожской области Владимир Рогов, мэр Бердянска Александр Сауленко. Также под ограничения попал заместитель прокурора Республики Крым Сергей Булгаков.

Кроме того, Вашингтон ввел санкции и против симферопольских судей Андрея Долгополова, Михаила Белоусова и Виктора Можелянского, а также против судьи Джанкойского районного суда Крыма Марии Ермаковой с формулировкой «выносят политически мотивированные приговоры», в том числе по делу задержанных украинских моряков в 2018 году в Черном море.

Вашингтон, Иван Бабурин

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