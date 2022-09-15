МИД РФ прокомментировал отказ Великобритании приглашать представителей России на траурные мероприятия в Лондон

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 15 сентября, прокомментировала решение Британского МИДа не направлять приглашения России на траурные мероприятия в связи с кончиной Елизаветы II.

Захарова, в частности, сказала, что в российском МИДе рассматривают это как попытку использовать национальную трагедию в геополитических целях.

«Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, в геополитических целях для сведения счетов с нашей страной в дни траура как глубоко безнравственную. Это особенно кощунственно перед памятью Елизаветы II, которая как известно, служила в годы Второй мировой войны в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил, сражавшихся с нацистами и их украинскими пособниками – Степаном Бандерой и Романом Шухевичем. Сейчас британские элиты на их стороне. А в Москве помнят и продолжают чтить память всех ветеранов, внесших вклад в Победу», – заявила Захарова и добавила: «Со своей стороны выражаем глубокие соболезнования британскому народу в связи с постигшей его большой утратой».

Москва, Иван Бабурин

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