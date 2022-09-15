СМИ: Пелоси собралась в Армению

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси планирует отправиться с визитом в Армению в ближайшие выходные для встречи с премьер-министром республики Николом Пашиняном, а также с целью демонстрации поддержки Еревана, – сообщает Politico.

Издание, со ссылкой на источники, пишет: «Спикер Нэнси Пелоси отправится в Армению на этих выходных, чтобы продемонстрировать поддержку страны, которая ведет смертельную битву с Азербайджаном. Как ожидается, Пелоси встретится в Ереване с премьер-министром Николом Пашиняном, а также другими официальными лицами республики».

Отмечается также, что вместе с Пелоси в Ереван отправится член Палаты представителей от штата Калифорния армянского происхождения Джекси Спир.

Вашингтон, Иван Бабурин

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