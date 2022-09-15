Фон дер Ляйен угрожает Путину судом

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 15 сентября, заявила, что не исключает возможности, что президенту России Владимиру Путину придется отвечать за свои действия в суде, – сообщает Bild.

В интервью немецкому изданию фон дер Ляйен сказала: «Путин должен не только проиграть эту войну, но и понести ответственность за свои действия. Считаю возможным, что Путину придется отвечать перед правосудием».

«Украину поддерживают все демократии мира, в том числе, – финансово», – заявила также председатель Еврокомиссии.

Брюссель, Иван Бабурин

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