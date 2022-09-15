Варшава вслед за Киевом подала иск против России в Международный суд ООН

МИД Польши в четверг, 15 сентября, сообщил, что страна подала в Международный суд ООН заявление о вступлении в процедуры, инициированные Украиной против России в споре об обвинениях, касающихся Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, – сообщает ТАСС.

В сообщении, опубликованном в Twitter МИД Польши, говорится: «Польша подала сегодня в Международный суд ООН декларацию о присоединении к делу Украины против России о нарушении конвенции о геноциде. Таким образом, впервые в послевоенной истории Польша присоединилась к иску в Международном суде ООН».

Следует напомнить, что 26 февраля текущего года Киев подал в Международный суд ООН иск на Россию относительно интерпретации, применения и выполнения Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года.

Украина отвергает, что в Донбассе имел место геноцид, по причине которого Россия начала специальную военную операцию, признав Донецкую и Луганскую народные республики.

Варшава, Иван Бабурин

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