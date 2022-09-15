Песков опроверг информацию о покушении на Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 15 сентября, опроверг информацию о попытке покушения на Владимира Путина, появившуюся в публикации британского таблоида The Sun, – сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, имеет ли информация о покушении на президента России под собой какое-либо основание, Песков сказал: «Нет, не имеет».

Ранее сегодня, 14 сентября, в одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что произошла некая атака на президентский кортеж, двигавшийся в сторону резиденции главы государства. Позже эту информацию пересказало издание The Sun.

Москва, Иван Бабурин

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