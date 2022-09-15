Курская область и Крым поддержали инициативу Кадырова о «самомобилизации» регионов

Глава Курской области Роман Старовойт вслед за главой Крыма Сергеем Аксеновым поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова начать «самомобилизацию» в российских регионах, – сообщают СМИ.

В своем телеграм-канале Старовойт написал: «Поддержу призыв Рамзана Кадырова. Да, сейчас каждый глава региона должен действовать максимально ответственно на своем посту и помогать нашим войскам. От Курской области в разные военные подразделения, участвующие в спецоперации, уже отправлено более 800 добровольцев, в том числе в батальон материально-технического обеспечения «Сейм», который будет заниматься подвозом горючего, продовольствия, боеприпасов и всего необходимого.

«Все бойцы перед отправкой проходят подготовку в специальных центрах соответствующих подразделений. Добровольцев полностью обеспечили всем необходимым, а именно экипировкой, формой, средствами защиты и связи», – заявил курский губернатор.



Ранее сегодня инициативу Рамзана Кадырова поддержал глава Крыма Сергей Аксенов, он заявил, что «самомобилизация в российских регионах необходима для разгрома нацистов и восстановления мира».



Глава Чечни в четверг, 15 сентября, в своем телеграм-канале выступил с призывом о «самомобилизации». Кадыров предложил каждому региону России собрать по 1 тыс. добровольцев.

«Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тыс. человек – почти армия. Губернаторам не следует дожидаться объявления Кремлем военного положения или отсиживаться в ожидании окончания спецоперации на Украине. Помощь государству со стороны регионов должна выражаться не словесными выступлениями или автопробегами, а конкретными действиями», – заявил Рамзан Кадыров.



Курск, Иван Бабурин

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