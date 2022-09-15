Западные страны договорились не поставлять свои танки на Украину

Страны Запада неофициально договорились между собой не поставлять Украине танки собственного производства, – сообщает агентство Bloomberg.

Агентство, в частности, пишет: «Киев просит «Леопарды» и «Мардеры», начиная с марта, на этой неделе Кулеба повторил эту просьбу в своем твите. Однако, Берлин до сих пор отклоняет эти просьбы, даже несмотря на то, что он поставил многие виды другого вооружения, включая специализированные зенитные самоходные установки «Гепард». Официальное оправдание канцлера Шольца, говорит о том, что Германия не может и не будет делать ничего, что не было бы согласовано со своими союзниками по НАТО и ЕС».

«И действительно, ни одна из этих стран-партнеров до сих пор не отправила на Украину боевые танки западного производства (шлют только советские). Шольц как бы намекает, – Германия не хочет делать что-то первой, чтобы не оказаться втянутой в конфликт или быть обвиненной в его эскалации», – пишет Bloomberg.

Вашингтон, Иван Бабурин

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