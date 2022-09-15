Белый дом призвал Москву «немедленно» обменяться заключенными

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в четверг, 15 сентября, заявила, что Соединенные Штаты призывают Россию немедленно принять предложение США по обмену заключенными, – сообщают СМИ.

Пресс-секретарь администрации США в ходе брифинга заявила: «Россия должна сегодня же принять предложение США по обмену осужденными».

«Президент Байден 16 сентября планирует встретиться с родственниками американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, отбывающих тюремное заключение в России. Он готов заверить их в том, что Вашингтон добивается обмена осужденными с Москвой. Я бы очень хотела сказать, что цель этой встречи проинформировать семьи о том, что русские приняли наше предложение, и мы возвращаем их близких домой. Однако, это не то, что мы видим на переговорах в настоящее время», – сказала Карин Жан-Пьер на брифинге в четверг, 15 сентября.



Напомним, что в августе МИД России сообщал, что между Вашингтоном и Москвой идут обсуждения на предмет обмена нескольких заключенных, в том числе россиянина Виктора Бута и граждан США Пола Уилана и баскетболистки Бриттни Грайнер.





Вашингтон, Иван Бабурин

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