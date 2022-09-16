Сорока одному австралийцу запретили въезд в Россию

МИД России в пятницу, 16 сентября, ввел санкции, запрещающие въезд в страну 41 гражданину Австралии, – сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В опубликованном заявлении МИД РФ говорится: «В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании «коллективного Запада», въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 41 австралийца из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня».

«С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского стоп-листа будет продолжена», также заявили в российском МИДе.

Москва, Иван Бабурин

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