Путин: План СВО корректировке не подлежит

Президент России Владимир Путин на брифинге по итогами саммита ШОС в Самарканде в пятницу, 16 сентября, заявил, что план специальной военной операции на Украине не подлежит корректировке, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, российский лидер сказал: «План (СВО) корректировке не подлежит. Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения, что-то считает ключевым, основной целью, а основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжается, несмотря на эти попытки контрнаступления».

«У нас наступательные операции на самом Донбассе не прекращаются, они идут. Небольшим темпом. Российская армия занимает новые и новые территории. Я обращаю внимание, мы же воюем не полной армией. Мы воюем только частью российской армии, контрактной ее частью. Мы и не спешим, но по большому счету, по сути своей никаких изменений нет», – заявил Путин на брифинге в Самарканде.

Самарканд, Иван Бабурин

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