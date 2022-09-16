Путин о попытках терактов на российских ядерных объектах: Ответ-то будет

Президент России Владимир Путин на брифинге по итогам саммита ШОС в Самарканде в пятницу, 16 сентября, рассказал о попытках совершения терактов вокруг российских ядерных объектов, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Путин сказал: «Мы видим это даже по попыткам проведения терактов на территории РФ, в том числе, я не знаю, была ли публичная информация на этот счет, – даже попытки проведения терактов, если не на самих объектах, то вокруг наших ядерных объектов, атомных электростанций на территории России. Я уж не говорю про Запорожскую атомную электростанцию. Мы это все видим, контролируем, конечно. Сделаем все, чтобы не допустить негативного развития событий».

«Ответ-то будет, если они не поймут в конце концов, что такие методы недопустимы. Они по сути ничем не отличаются от методов терроризма», – заявил президент России.

Самарканд, Иван Бабурин

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