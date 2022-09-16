ООН разрешила Зеленскому показать свой видеоролик на Генассамблее

Президенту Украины Владимиру Зеленскому будет разрешено не выступать лично на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, а продемонстрировать «предзаписанное» видеообращения, при том, что в этом году предполагается только очное участие всех делегатов, – сообщает РИА Новости.

Как сообщает агентство, «За» решение просмотра видеоролика с Зеленским проголосовало 101 государство, «против» – 7 (Россия, Куба, Белоруссия, Эритрея, КНДР, Никарагуа, Сирия), воздержались – 19.

В тексте решения, автором которого выступила Украина, говорится: «Генассамблея постановляет, не создавая прецедента для будущих недель высокого уровня, что каждое государство-член, государство-наблюдатель и Европейский союз могут представить предзаписанное заявление своего главы, вице-президента, наследного принца или принцессы, главы правительства, министра или заместителя министра, которое будет проиграно в зале Генеральной Ассамблеи во время общих прений Ассамблеи на ее 77-й сессии после вводного слова представителя страны, физически присутствующего в зале Ассамблеи».

Следует отметить, что ранее Генассамблея проголосовала против предложения Белоруссии дать право на видеообращение не только Зеленскому, но и любому лидеру, нуждающемуся в таком формате.

Общие прения недели высокого уровня Генассамблеи ООН пройдут 20-26 сентября.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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