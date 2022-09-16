Пелоси: Россия должна страдать из-за санкций

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на пресс-конференции председателей парламентов G-7 в Берлине в пятницу, 16 сентября, заявила, что западные санкции должны заставить Россию страдать, – сообщают СМИ.

На пресс-конференции Пелоси сказала: «Для этого (прекращения СВО, – прим. ред.) необходима значительная военная поддержка Украины – гуманитарная и экономическая помощь, а также санкции, санкции, санкции, которые заставят Россию страдать. Необходимо захватить российские активы, заморозить их, а затем использовать для восстановления Украины. Для этого потребуется много денег».

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»