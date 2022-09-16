В Общественной палате РФ заявили, что Киев выдает похороненных солдат ВСУ за жертвы массовых репрессий

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в пятницу, 16 сентября, заявил, что власти Украины пытаются выдать погибших в ходе боевых действий в Харьковской области военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) за жертв якобы проводимых на освобожденных территориях репрессий со стороны России, – сообщает ТАСС.

В интервью Агентству Малькевич сказал: «Нам показывают могилы многочисленные. Начинают откапывать эти могилы, предъявляют тела. Так это российские войска, а также зачастую представители военно-гражданских администраций участвовали в захоронении погибших военнослужащих ВСУ, которых бросали на поле боя их как бы товарищи. Теперь их выдают за жертв репрессий РФ, хотя на самом деле это украинцы, на которых наплевали их так называемые товарищи по оружию. Киев не интересует судьба тел погибших украинских военных».

«То же самое происходит сейчас на границе Херсонской и Николаевской областей, где проводятся бесконечные постановочные атаки ради пиара Зеленского. Мы знаем, что Виталий Ким (губернатор Николаевской области) отказывается забирать тела павших. То есть, по сути, в любой точке, где ВСУ десятками и сотнями кладут своих солдат, можно организовать множество таких буч (от названия города Буча – прим. ТАСС) по понятной технологии», – заявил Малькевич.

Следует отметить, что сегодня, 16 сентября, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по поводу массовых захоронений в Изюме.

На видео, размещенном у себя на тереграм-канале Зеленский говорит: «Сегодня мир должен увидеть, что оставила после себя российская армия. Более 400 могил в лесу возле Изюма. Мы точно не знаем, сколько там тел… Россия уже стала крупнейшим источником терроризма в мире. Никакая другая террористическая сила не оставляет после себя столько смертей. Это нужно закрепить юридически».

Зеленскому вторит посол США на Украине Бриджит Бринк. У себя в Twitter американский дипломат призвала привлечь Россию к ответственности «за зверства».

«Ужасные новости о массовых захоронениях в Изюме должны укрепить нашу коллективную решимость привлечь Россию к ответственности за ее зверства и поддержать Украину в ее усилиях защитить свою родину и освободить ее граждан, которые невероятно страдают от российских войск», – написала Бринк.

Следует также напомнить, что накануне президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение на английском языке, в котором заявил, что в Изюме якобы обнаружено массовое захоронение и пообещал привезти туда иностранных журналистов. В пятницу представители иностранных СМИ были доставлены в Изюм.

По мнению члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, Зеленскому это нужно для раскрутки темы в западных СМИ и обвинения России в массовых убийствах.

Москва, Иван Бабурин

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