Германия намерена создать совместную с НАТО систему ПРО

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в пятницу, 16 сентября, заявила, что на Берлин намерен договориться с партнерами по НАТО о создании совместной системы противоракетной обороны (ПРО), – сообщает агентство Reuters.

В интервью агентству Ламбрехт, не раскрывая подробностей относительно того, какие страны будут вовлечены в проект, сказала: «На следующей встрече министров НАТО мы надеемся достичь соглашения касательно совместной противовоздушной обороны. Мы уже говорили с Израилем и Соединенными Штатами, и не секрет, что Arrow 3 производства концерна Israel Aerospace Industries определенно является системой, которая могла бы восполнить пробел в наших возможностях».

Напомним, что встреча глав минобороны стран НАТО пройдет 13 и 14 октября в Брюсселе в штаб-квартире альянса.

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»