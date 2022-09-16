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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Воскресенье, 18 сентября 2022, 12:14 мск

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Поставки вооружений Украине не идут во вред боеготовности США

Пентагон, фото: pixabay.com

Официальный представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на брифинге в пятницу, 16 сентября, заявил, что Соединенные Штаты смогут продолжать поставки вооружений Украине, не опасаясь истощения своих собственных запасов, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Райдер сказал: «Боеготовность США не находится под угрозой, и ситуация даже не близка к этому. Мы уверены в том, что можем продолжать поддерживать Украину в ее борьбе и в дальнейшем. Военная помощь Украине представляет собой международное усилие, – нет какой-то только одной страны, которая в одиночку поддерживает Киев. США с союзниками продолжат изучать, какие типы вооружений они могут коллективно предоставить Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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