Белый дом не исключает введения дополнительных санкций против России

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в пятницу, 16 сентября, заявил, что США не исключают введения новых санкций против России для их большей эффективности в подрыве российской экономики, – сообщает телеканал CNN.

В интервью телеканалу Кирби сказал: «Мы постоянно возвращаемся к санкциям, чтобы быть уверенными в том, что они оказывают желаемое влияние на господина Путина и его экономику. Мы никогда не исключали возможность введения дополнительных санкций и изменения санкционного режима с тем, чтобы последствия для него были как можно более затратны».

Комментируя доклад Евросоюза, согласно которому санкции оказались менее разрушительны для российской экономики, Кирби сказал: «Их экономика сжимается, она все меньше. Санкции могут занять некоторое время. Это не то, что стрельба из пистолета с незамедлительным эффектом».

Вашингтон, Иван Бабурин

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